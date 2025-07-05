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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати шоколадний рулет

Ніжний, злегка вологий рулет, який сподобається всім любителям шоколаду. На смак цей десерт нагадує торт «Прага», але готується набагато швидше.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Шоколадний рулет

Шоколадний рулет / © Credits

Головне у випічці — не пересушіть рулет у духовці, інакше корж ви не зможете скрутити.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 3 ст. л;

  • яйця курячі — 3 шт.;

  • цукрова пудра — 3 ст. л;

  • какао-порошок — 2 ст. л;

  • сода харчова — 0,5 ч. л.

Для крему:

  • згущене молоко — 200 г;

  • вершкове масло — 200 г;

  • какао-порошок — 2 ст. л;

  • шоколад.

Приготування:

  1. У миску просійте борошно, какао та соду.

  2. Білки відокремте від жовтків.

  3. Збийте міксером білки з цукровою пудрою в пишну масу, потім, додаючи поступово, збивайте жовтки, далі додайте частинами суху суміш і збийте до однорідної маси.

  4. Деко застеліть пергаментним папером, вилийте тонким шаром масу і розрівняйте лопаткою.

  5. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 8-10 хвилин.

  6. Для крему вершкове масло збийте в пишну масу, порціями додайте згущене молоко, поступово збиваючи, всипте какао-порошок і збивайте ще 1-2 хвилини.

  7. Готовий бісквіт переверніть на чистий кухонний рушник, зніміть з нього пергамент і за допомогою рушника згорніть його в рулет. Залиште охолоджуватися, потім обережно розкачайте, змастіть кремом і знову скачайте в рулет. Відправте в холодильник на годину. Прикрасьте розтопленим шоколадом та наріжте порційними шматочками.

Поради:

  • Інгредієнти для крему мають бути кімнатної температури.

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Дата публікації
Кількість переглядів
43
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