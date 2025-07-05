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Як приготувати шоколадний рулет
Ніжний, злегка вологий рулет, який сподобається всім любителям шоколаду. На смак цей десерт нагадує торт «Прага», але готується набагато швидше.
Головне у випічці — не пересушіть рулет у духовці, інакше корж ви не зможете скрутити.
Інгредієнти:
борошно пшеничне — 3 ст. л;
яйця курячі — 3 шт.;
цукрова пудра — 3 ст. л;
какао-порошок — 2 ст. л;
сода харчова — 0,5 ч. л.
Для крему:
згущене молоко — 200 г;
вершкове масло — 200 г;
какао-порошок — 2 ст. л;
шоколад.
Приготування:
У миску просійте борошно, какао та соду.
Білки відокремте від жовтків.
Збийте міксером білки з цукровою пудрою в пишну масу, потім, додаючи поступово, збивайте жовтки, далі додайте частинами суху суміш і збийте до однорідної маси.
Деко застеліть пергаментним папером, вилийте тонким шаром масу і розрівняйте лопаткою.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 8-10 хвилин.
Для крему вершкове масло збийте в пишну масу, порціями додайте згущене молоко, поступово збиваючи, всипте какао-порошок і збивайте ще 1-2 хвилини.
Готовий бісквіт переверніть на чистий кухонний рушник, зніміть з нього пергамент і за допомогою рушника згорніть його в рулет. Залиште охолоджуватися, потім обережно розкачайте, змастіть кремом і знову скачайте в рулет. Відправте в холодильник на годину. Прикрасьте розтопленим шоколадом та наріжте порційними шматочками.
Поради:
Інгредієнти для крему мають бути кімнатної температури.