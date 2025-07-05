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Как приготовить шоколадный рулет
Нежный, слегка влажный рулет, который придется по вкусу всем любителям шоколада. По вкусу этот десерт напоминает торт «Прага», но готовится намного быстрее.
Главное в выпечке не пересушите рулет в духовке, иначе корж вы не сможете скрутить.
Ингредиенты:
мука пшеничная – 3 ст л;
яйца куриные – 3 шт;
сахарная пудра – 3 ст л;
какао – порошок – 2 ст л;
сода пищевая – 0,5 ч л.
Для крема:
сгущенное молоко – 200 гр;
сливочное масло – 200 гр;
какао – порошок – 2 ст л;
шоколад.
Приготовление:
В миску просейте муку, какао и соду.
Белки отделите от желтков.
Взбейте миксером белки с сахарной пудрой в пышную массу, затем добавляя, постепенно взбивайте желтки, далее частями добавьте сухую смесь и взбейте до однородной массы.
Противень застелите пергаментной бумагой, вылейте тонким слоем массу и разровняйте лопаткой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 8-10 минут.
Для крема, сливочное масло взбейте в пышную массу, порциями добавьте сгущенное молоко, постепенно взбивая, всыпьте какао-порошок и взбейте еще 1-2 минуты.
Готовый бисквит переверните на чистое кухонное полотенце, снимите с него пергамент и при помощи полотенца сверните его в рулет. Оставьте охлаждаться, затем осторожно раскатайте, смажьте кремом и снова скатайте в рулет. Отправьте в холодильник на один час. Украсьте растопленным шоколадом и нарежьте порционными кусочками.
Советы:
Ингредиенты для крема должны быть комнатной температуры.