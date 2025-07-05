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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить шоколадный рулет

Нежный, слегка влажный рулет, который придется по вкусу всем любителям шоколада. По вкусу этот десерт напоминает торт «Прага», но готовится намного быстрее.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Шоколадный рулет

Шоколадный рулет / © Credits

Главное в выпечке не пересушите рулет  в духовке, иначе корж вы не сможете скрутить.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 3 ст л;

  • яйца куриные – 3 шт;

  • сахарная пудра – 3 ст л;

  • какао – порошок – 2 ст л;

  • сода пищевая – 0,5 ч л.

Для крема:

  • сгущенное молоко – 200 гр;

  • сливочное масло – 200 гр;

  • какао – порошок – 2 ст л;

  • шоколад.

Приготовление:

В миску просейте муку, какао и соду.

  1. Белки отделите от желтков.

  2. Взбейте миксером белки с сахарной пудрой в пышную массу, затем добавляя, постепенно взбивайте желтки,  далее частями добавьте сухую смесь и взбейте до однородной массы.

  3. Противень застелите пергаментной бумагой, вылейте тонким слоем массу и разровняйте лопаткой.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 8-10 минут.

  5. Для крема, сливочное масло взбейте в пышную массу, порциями добавьте сгущенное молоко, постепенно взбивая, всыпьте какао-порошок и взбейте еще 1-2 минуты.

  6. Готовый бисквит переверните на чистое кухонное полотенце, снимите с него пергамент и при помощи полотенца  сверните его в рулет. Оставьте охлаждаться, затем осторожно раскатайте, смажьте кремом и снова скатайте в рулет. Отправьте в холодильник на один час. Украсьте растопленным шоколадом и нарежьте порционными кусочками.

Советы:

  • Ингредиенты для крема должны быть комнатной температуры.

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Дата публикации
Количество просмотров
27
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