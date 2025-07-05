Как приготовить шоколадный рулет

Взбейте миксером белки с сахарной пудрой в пышную массу, затем добавляя, постепенно взбивайте желтки, далее частями добавьте сухую смесь и взбейте до однородной массы.

Готовый бисквит переверните на чистое кухонное полотенце, снимите с него пергамент и при помощи полотенца сверните его в рулет. Оставьте охлаждаться, затем осторожно раскатайте, смажьте кремом и снова скатайте в рулет. Отправьте в холодильник на один час. Украсьте растопленным шоколадом и нарежьте порционными кусочками.