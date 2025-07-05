У Німеччині чоловік відкрив стрілянину з вікна: поранено українця

Поліція Німеччини затримала нападника / Ілюстративне зображення

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У німецькому місті Хемніц (федеральна земля Саксонія) перехожий отримав вогнепальне поранення, коли по ньому вистрелили прямо з вікна житлового будинку ввечері п’ятниці, 4 липня. Постраждалим виявився 41-річний громадянин України.

Про це повідомляє BILD з посиланням на поліцію Саксонії.

Деталі інциденту та поранення

Куля влучила в руку чоловіка. Постраждалого негайно госпіталізували до місцевої клініки. Загрози для його життя немає, стан стабільний, але він потребує стаціонарного лікування.

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Свідки події оперативно викликали поліцію.

Правоохоронці негайно оточили район навколо місця події. Через невідому загрозу на місце прибули бійці спецназу. Стрільця вдалося виявити у квартирі на третьому поверсі житлового будинку по вулиці Банхофштрассе.

Затримання підозрюваного

Підозрюваний виявився 40-річним громадянином Німеччини. Поліція зазначила, що під час затримання він не чинив опору правоохоронцям.

Під час обшуку в його квартирі поліцейські виявили пневматичний пістолет, що стріляє сталевими кульками. За даними слідства, саме ця зброя була використана для стрілянини з вікна.

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Мотиви нападу наразі залишаються невідомими. Розслідування обставин інциденту триває.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці розпочали перевірку після появи в соцмережах відео, на якому видно, як чоловік у поїзді нібито стріляє з пневматичної зброї в бік дитини. Інцидент стався біля залізничного переїзду в мікрорайоні Гречани.