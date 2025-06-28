У Хмельницькому нібито з поїзда стріляли по дитині: подробиці інциденту

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У Хмельницькому правоохоронці розпочали перевірку після появи в соцмережах відео, на якому видно, як чоловік у поїзді нібито стріляє з пневматичної зброї в бік дитини. Інцидент стався біля залізничного переїзду в мікрорайоні Гречани.

Про це повідомляє Суспільне.

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур розповіла, що офіційних звернень щодо цього випадку не надходило. Однак працівники поліції виявили відео під час моніторингу соціальних мереж і зареєстрували подію в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

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«Подія зареєстрована. Проводиться перевірка», — зазначила Мазур.

Директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги Олександр Костюк також повідомив, що звернень про надання допомоги після цього інциденту не надходило.

Наразі триває з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, на Чернігівщині 11-річний хлопчик підібрав невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках.

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У результаті вибуху дитина зазнала поранень та була терміново госпіталізована до медичного закладу. Про стан постраждалого наразі повідомляється, що він стабільний, але потребує подальшого лікування.

Попередньо йдеться про залишки боєприпасу або міну, що могли залишитися на території після бойових дій чи навчань.