Втрата паспорта за кордоном: як повернутися до України

Паспорт / © DepositPhotos

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Втратити паспорт за кордоном або опинитися з простроченим документом — неприємна, але не безвихідна ситуація для українців. Існує спеціальний тимчасовий документ — посвідчення особи на повернення до України, що дозволяє громадянам без паспорта безпечно повернутися додому.

Про це розповіли юристи Безоплатної правничої допомоги.

Посвідчення видають у випадках втрати, пошкодження, викрадення або закінчення терміну дії паспорта. Також документ оформлюють для осіб, яких примусово депортують або реадмісують.

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Оформлення відбувається у закордонних дипломатичних установах України — посольствах і консульствах. Особам від 16 років слід подавати заяву особисто, а для дітей та неповнолітніх потрібні документи від законних представників.

Щоб отримати посвідчення, необхідно подати:

заяву-анкету;

документ, що підтверджує особу або громадянство (або документ про втрату);

документи законного представника (за потреби);

підтвердження сплати консульського збору або звільнення від нього.

Термін дії посвідчення зазвичай до 30 днів, з урахуванням реальної можливості повернення в Україну. Це дає змогу українцям безперешкодно повернутися додому, навіть у разі проблем з паспортом.

Нагадаємо, згідно з новими правилами, якщо чоловіки, які перебувають за кордоном, мають недійсні військово-облікові документи, вони можуть зіткнутися з відмовою у видаванні паспорта. Працівники держпідприємства «Документ» мають право відмовити в оформленні паспорта через порушення військового обліку.

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