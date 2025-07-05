В Україні оновили список пляжів, де не можна купатися

Літо / © Pixabay

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У низці областей України фахівці виявили забруднення води на офіційних пляжах — купатися там наразі небезпечно. Центр громадського здоров’я оновив список водойм, які не відповідають санітарним нормам.

Про це йдеться у повідомленні Центра громадського здоров’я.

Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно перевіряють якість води у рекреаційних зонах України. Станом на 4 липня вода відповідає нормам на багатьох пляжах, але є і місця, де купання небезпечне.

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Безпечні пляжі

У Києві якість води у межах пляжів «Передмістна слобідка» та «Центральний» на річці Дніпро відповідає нормам. Також чиста вода у Дніпровському районі на пляжах «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний» та «Тельбін». В Оболонському районі вода безпечна біля пляжу «Пуща-Водиця». Проте офіційно пляжний сезон у Києві ще не відкритий.

У Волинській області вода відповідає вимогам на пляжах Луцька, Нововолинська, Любешева, а також у Шацькій ОТГ (озеро Світязь, урочище Гряда) і Ковелі на річці Турія.

У Дніпропетровській області чиста вода зафіксована на пляжах «Парк культури та відпочинку Придніпровський» та Монастирському острові в Дніпрі, у Зеленодольську, Верхньодніпровську, Самарі та Кам’янському, хоча офіційно пляжі тут ще не відкриті.

Також безпечно купатися на пляжах Івано-Франківська, Поляниці (Яремчанська міська рада), Білої Церкви, Чайки, Переяслава, Гайворона, Світловодська, Новоархангельська, Львова, Моршина, Перемишлян, Золочева, Миколаєва, Одеси, Кобеляків, Рівного, Тернополя, Кам’янця-Подільського, Черкас, Чернівців, Чернігова та інших населених пунктів.

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Де купатися не рекомендується

У Києві зафіксовано перевищення мікробіологічних норм на пляжах «Троєщина», «Чорторий», «Острів Оболонь», «Райдуга», «Галерний» і «Вербний». У Вінниці на пляжах «Хімік», «Гонти» і «Центральний» виявлено сильне забруднення.

На Дніпропетровщині вода не відповідає нормам на пляжах «Сагайдак», Павлограда, Жовтих Вод та Кривого Рогу. У Житомирській області забруднення зафіксоване у Житомирі, Звягелі та Коростені.

На Львівщині в селі Вербіж вода забруднена хімічними речовинами. У Миколаєві і Південноукраїнську вода не відповідає нормам за мікробіологічними та хімічними показниками. Рівненщина, Хмельниччина та Чернівці також мають пляжі з неякісною водою.

Через воєнну ситуацію у 2025 році пляжі Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей не відкривають.

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За період з 27 червня по 3 липня проаналізовано 110 проб води з пляжів. 15,5% з них не відповідали нормам за мікробіологічними показниками, а 25,6% — за хімічними.

Рекомендації для відпочивальників

Купатися слід лише у спеціально обладнаних та офіційно відкритих місцях. Якість води може змінюватися через погоду або природні явища, тому важливо регулярно перевіряти офіційну інформацію від місцевих органів влади та засобів масової інформації. Для безпеки звертайте увагу на інформаційні знаки та попередження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чи можна купатися у відкритих водоймах, які інфекції загрожують та як вберегтися.