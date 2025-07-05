Звичка пити каву після їжі може мати певні наслідки для здоров’я / © Pixabay

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Щоб уникнути післяобідньої сонливості та втоми, багато людей вважають за краще випити чашку кави одразу після їжі. На перший погляд, це дає змогу вам підбадьоритися і повернутися в робочий режим, але насправді ця звичка не дуже корисна для здоров’я.

Попри те, що кава дає нам заряд енергії після їжі, слід подумати двічі, оскільки вживання кави після їжі може порушити процес засвоєння поживних речовин.

Танін, що міститься в каві, гальмує всмоктування заліза в шлунку. Він зв’язує залізо з продуктів нетваринного походження, наприклад, фруктів і овочів так, що воно виводиться з організму, не використовуючись ним.

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Експерти радять людям, які вже мають дефіцит заліза або схильні до дефіциту заліза, не пити каву після їжі.

Раніше ми писали про те, які ліки не можна запивати кавою. Більше про це читайте у новині.