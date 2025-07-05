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Нельзя пить кофе сразу после еды — и вот почему
Для многих людей чашка кофе после еды — обычное дело, однако важно понимать, полезно ли это для вашего пищеварения и здоровья в целом.
Чтобы избежать послеобеденной сонливости и усталости, многие предпочитают выпить чашку кофе сразу после еды. На первый взгляд, это позволяет вам взбодриться и вернуться в рабочий режим, но на самом деле эта привычка не очень полезна для здоровья.
Несмотря на то, что кофе дает нам заряд энергии после еды, следует подумать дважды, поскольку употребление кофе после еды может нарушить процесс усвоения питательных веществ.
Содержащийся в кофе танин тормозит всасывание железа в желудке. Он связывает железо с продуктов неживотного происхождения, например, фруктов и овощей так, что оно выводится из организма, не используя его.
Эксперты советуют людям, уже имеющим дефицит железа или склонным к дефициту железа, не пить кофе после еды.
Ранее мы писали о том, какое лекарство нельзя запивать кофе. Больше об этом читайте в новости.