Одна из стран ЕС передала Украине оружие: о каком идет речь

Патрия 6×6

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В рамках нового пакета помощи украинской армии Латвия передала современные бронетранспортеры Patria 6×6 — многоцелевые бронемашины, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Посол Украины Валерий Чуркин поблагодарил правительство Латвии за передачу ВСУ современных бронемашин Patria 6×6. Эти бронетранспортеры серийно производятся с 2021 года в рамках совместной программы Финляндии, Эстонии и Латвии.

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«Спасибо народу и правительству Латвии за всестороннюю и непоколебимую поддержку, новый пакет военной помощи. Последовательная и четкая позиция Латвии в поддержке нашей борьбы очень ценна и важна для Украины», — сказал он.

Кроме бронетранспортеров Patria 6×6, Латвия предоставила Украине значительное количество вооружения и техники. Детали не раскрываются, однако, по словам Минобороны, все переданное оборудование укрепит украинскую армию. В Риге также состоялись встречи с оборонными производителями стран-партнеров — речь шла о дальнейшем укреплении военно-технического сотрудничества.

Напомним, ранее мы писали о том, что Нидерланды передадут Украине более 100 военно-морских судов