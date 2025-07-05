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Одна з країн ЄС передала Україні зброю: про яку йдеться
Очікується, що техніка посилить спроможності підрозділів ЗСУ на найскладніших ділянках фронту.
У межах нового пакета допомоги українській армії Латвія передала сучасні бронетранспортери Patria 6×6 — багатоцільові бронемашини, що вже довели свою ефективність у бойових умовах.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Посол України Валерій Чуркін подякував уряду Латвії за передачу ЗСУ сучасних бронемашин Patria 6×6. Ці бронетранспортери серійно виробляються з 2021 року в межах спільної програми Фінляндії, Естонії та Латвії.
«Дякую народу та уряду Латвії за всебічну і непохитну підтримку, новий пакет військової допомоги. Послідовна і чітка позиція Латвії у підтримці нашої боротьби дуже цінна і важлива для України», — сказав він.
Окрім бронетранспортерів Patria 6×6, Латвія надала Україні значну кількість озброєння та техніки. Деталі не розкриваються, однак, за словами Міноборони, усе передане обладнання зміцнить українську армію. У Ризі також відбулись зустрічі з оборонними виробниками країн-партнерів — йшлося про подальше зміцнення військово-технічної співпраці.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нідерланди передадуть Україні понад 100 військово-морських суден.