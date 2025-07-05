Одна з країн ЄС передала Україні зброю: про яку йдеться

Patria 6×6 / © Википедия

Реклама

У межах нового пакета допомоги українській армії Латвія передала сучасні бронетранспортери Patria 6×6 — багатоцільові бронемашини, що вже довели свою ефективність у бойових умовах.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Посол України Валерій Чуркін подякував уряду Латвії за передачу ЗСУ сучасних бронемашин Patria 6×6. Ці бронетранспортери серійно виробляються з 2021 року в межах спільної програми Фінляндії, Естонії та Латвії.

Реклама

«Дякую народу та уряду Латвії за всебічну і непохитну підтримку, новий пакет військової допомоги. Послідовна і чітка позиція Латвії у підтримці нашої боротьби дуже цінна і важлива для України», — сказав він.

Окрім бронетранспортерів Patria 6×6, Латвія надала Україні значну кількість озброєння та техніки. Деталі не розкриваються, однак, за словами Міноборони, усе передане обладнання зміцнить українську армію. У Ризі також відбулись зустрічі з оборонними виробниками країн-партнерів — йшлося про подальше зміцнення військово-технічної співпраці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нідерланди передадуть Україні понад 100 військово-морських суден.