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Футболіст збірної України змінив клуб в Англії
Максим Таловєров продовжить свої виступи у Чемпіоншипі.
Центральний захисник збірної України Максим Таловєров перейшов з "Плімута" до "Сток Сіті".
Про трансфер 25-річного українця англійський клуб оголосив на своїй сторінці в соцмережі X.
Сам гравець підписав контракт на три роки. Сума трансферу залишається невідомою.
Таловєров перейшов до "Плімута" у січні 2025 року з австрійського ЛАСКа за 2 млн євро. Максим провів за англійський клуб 14 матчів у всіх турнірах, відзначився двома забитими м'ячами та однією результативною передачею.
За підсумками минулого сезону "Плімут" фінішував 23-м у Чемпіоншипі та вилетів до Ліги 1 (третій за престижністю дивізіон Англії – прим.).
"Сток Сіті" посів підсумкове 18-те місце у Чемпіоншипі та зберіг прописку у другому за силою англійському дивізіоні.