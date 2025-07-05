Футболіст збірної України змінив клуб в Англії

Максим Таловєров / © Associated Press

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Центральний захисник збірної України Максим Таловєров перейшов з "Плімута" до "Сток Сіті".

Про трансфер 25-річного українця англійський клуб оголосив на своїй сторінці в соцмережі X.

Сам гравець підписав контракт на три роки. Сума трансферу залишається невідомою.

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Таловєров перейшов до "Плімута" у січні 2025 року з австрійського ЛАСКа за 2 млн євро. Максим провів за англійський клуб 14 матчів у всіх турнірах, відзначився двома забитими м'ячами та однією результативною передачею.

За підсумками минулого сезону "Плімут" фінішував 23-м у Чемпіоншипі та вилетів до Ліги 1 (третій за престижністю дивізіон Англії – прим.).

"Сток Сіті" посів підсумкове 18-те місце у Чемпіоншипі та зберіг прописку у другому за силою англійському дивізіоні.