ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

"Шахтар" переміг у першому матчі під керівництвом Турана (відео)

"Гірники" обіграли хорватську "Горицю" в спарингу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" – "Гориця"

"Шахтар" – "Гориця" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" здобув перемогу над хорватською "Горицею" в першому товариському матчі на зборах у Словенії. Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 51-й хвилині забив бразилець Егіналду.

Зазначимо, що це був перший матч "гірників" під керівництвом нового головного тренера Арди Турана.

Огляд матчу "Шахтар" – "Гориця"

Наступний спаринг "гірники" проведуть 6 липня проти "Словацко".

Далі на володаря Кубка України чекають матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи з фінським "Ільвесом", які відбудуться 10 та 17 липня.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie