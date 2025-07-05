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"Шахтар" переміг у першому матчі під керівництвом Турана (відео)
"Гірники" обіграли хорватську "Горицю" в спарингу.
Донецький "Шахтар" здобув перемогу над хорватською "Горицею" в першому товариському матчі на зборах у Словенії. Поєдинок завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол на 51-й хвилині забив бразилець Егіналду.
Зазначимо, що це був перший матч "гірників" під керівництвом нового головного тренера Арди Турана.
Огляд матчу "Шахтар" – "Гориця"
Наступний спаринг "гірники" проведуть 6 липня проти "Словацко".
Далі на володаря Кубка України чекають матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи з фінським "Ільвесом", які відбудуться 10 та 17 липня.