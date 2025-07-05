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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Шахтер" победил в первом матче под руководством Турана (видео)

"Горняки" обыграли хорватскую "Горицу" в спарринге.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтер" – "Горица"

"Шахтер" – "Горица" / © ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" одержал победу над хорватской "Горицей" в первом товарищеском матче на сборах в Словении.

Единственный гол на 51-й минуте забил бразилец Эгиналду.

Отметим, что это был первый матч горняков под руководством нового главного тренера Арды Турана.

Обзор матча "Шахтер" – "Горица"

Следующий спарринг "горняки" проведут 6 июля против "Словацко".

Далее обладателя Кубка Украины ждут матчи первого раунда квалификации Лиги Европы с финским "Ильвесом", которые состоятся 10 и 17 июля.

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Дата публикации
Количество просмотров
76
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