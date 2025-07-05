- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
"Шахтер" победил в первом матче под руководством Турана (видео)
"Горняки" обыграли хорватскую "Горицу" в спарринге.
Донецкий "Шахтер" одержал победу над хорватской "Горицей" в первом товарищеском матче на сборах в Словении.
Единственный гол на 51-й минуте забил бразилец Эгиналду.
Отметим, что это был первый матч горняков под руководством нового главного тренера Арды Турана.
Обзор матча "Шахтер" – "Горица"
Следующий спарринг "горняки" проведут 6 июля против "Словацко".
Далее обладателя Кубка Украины ждут матчи первого раунда квалификации Лиги Европы с финским "Ильвесом", которые состоятся 10 и 17 июля.