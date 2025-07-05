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Футболист сборной Украины сменил клуб в Англии
Максим Таловеров продолжит свои выступления в Чемпионшипе.
Центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров перешел из "Плимута" в "Сток Сити".
О трансфере 25-летнего украинца английский клуб объявил на своей странице в соцсети X.
Сам игрок подписал контракт на три года. Сумма трансфера остается неизвестной.
Таловеров перешел в "Плимут" в январе 2025 года из австрийского ЛАСКа за 2 млн евро. Максим провел за английский клуб 14 матчей во всех турнирах, отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
По итогам прошлого сезона "Плимут" финишировал 23-м в Чемпионшипе и вылетел в Лигу 1 (третий по престижности дивизион Англии – прим.).
"Сток Сити" занял итоговое 18-е место в Чемпионшипе и сохранил прописку во втором по силе английском дивизионе.