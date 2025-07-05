Футболист сборной Украины сменил клуб в Англии

Максим Таловеров / © Associated Press

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Центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров перешел из "Плимута" в "Сток Сити".

О трансфере 25-летнего украинца английский клуб объявил на своей странице в соцсети X.

Сам игрок подписал контракт на три года. Сумма трансфера остается неизвестной.

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Таловеров перешел в "Плимут" в январе 2025 года из австрийского ЛАСКа за 2 млн евро. Максим провел за английский клуб 14 матчей во всех турнирах, отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

По итогам прошлого сезона "Плимут" финишировал 23-м в Чемпионшипе и вылетел в Лигу 1 (третий по престижности дивизион Англии – прим.).

"Сток Сити" занял итоговое 18-е место в Чемпионшипе и сохранил прописку во втором по силе английском дивизионе.