Разговор с агрессором: Подоляк о том, как Путин использует переговоры с Трампом

Михаил Подоляк / © Associated Press

Реклама

США должны осознать бессмысленность переговоров с Путиным и принять решительные действия, чтобы сохранить роль глобального лидера.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала FreeДом.

«Это вопрос личной репутации. Акцентирую внимание, что любые переговоры с Путиным бессмысленны. Без ощущения Путиным, что он находится в тупике, что ему должно быть страшно, без этого ничего не будет. Путин сочтет себя вправе разрушать международную правовую матрицу, убивать любое количество людей и не нести никакой ответственности», — сказал он.

Реклама

Подоляк отметил, что Путин сейчас находится в своем природном состоянии, когда считает, что никакой ответственности за массовые убийства не будет нести. Кроме того, параллельно с разговором с Трампом РФ нанесла массированный удар по Киеву, а именно — по жилым кварталам.

«Он открыто говорит: „Вы, по сути, для меня никто, вы ни на какие процессы не влияете“. Это вопрос внутреннего ощущения Трампа, готов ли он смириться с тем, что какой-то субъект Путин беспристрастно и откровенно говорит, что Трамп не играет никакой роли в этом политическом процессе», — сказал советник главы ОП.

Подоляк считает, что должно пройти некоторое время для того, чтобы США сами для себя приняли решение: либо они идут путем превращения из страны-глобального лидера в страну среднего уровня влияния, либо они будут использовать те ресурсы и инструменты, которые у них есть.

«Это не только санкции и милитарные возможности, но и дипломатическое давление на разных уровнях, и информационное давление, которое действительно приведет Путина к какому-либо осознанию рисков, с которыми он столкнулся и будет дальше сталкиваться. Для этого нужно какое-то время Трампу и плохо, что это время идет», — отметил он.

Реклама

По словам Подоляка, в телефонном разговоре Путин отметил незначительность инициатив США и тот факт, что Россия не заинтересована в окончании войны и партнерстве с США.

«Это все нужно осознать нашим американским коллегам — что репутационно это выглядит все хуже, и все более шокирующий вид для партнеров США ведет к потере ощущения стабильности», — добавил он.

Советник главы ОП считает, что США следует понять: война не может закончиться на условиях России, и в то же время США и дальше будут продолжать считать себя глобальным центром влияния.

Разговор Путина и Трампа

Вечером 3 июля Путин беседовал с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры продолжались около часа и касались, в частности, войны в Украине. В частности, хозяин Кремля подчеркнул, что Россия «будет добиваться поставленных целей и не отступится от них».

Реклама

Между тем, Дональд Трамп признался, что во время общения с Путиным не достиг ни одного прогресса. Президент США подчеркнул, что «не удовлетворен» разговором с главой Кремля.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новый телефонный разговор между Трампом и Путиным. Он напомнил, что Украина сразу поддержала идею безусловной остановки огня, выдвигаемой президентом Трампом. Однако ее отверг Кремль.