РФ вивісила триколор на КПП "Грем’яч" на Чернігівщині: що відомо

Російський триколор на КПП «Грем’яч»

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У п’ятницю, 4 липня, російські окупанти встановили свій триколор на кордоні у Чернігівській області, у районі пункту пропуску «Грем’яч».

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Там пояснили, що ворог інколи вдається до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах з пропагандистською метою.

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У Генштабі показали відео, як українські воїни знищили цей прапор РФ.

Українські воїни знищили прапор РФ, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

«Чергова провокація окупантів зазнала невдачі — українські прикордонники вчасно виявили, а воїни Збройних Сил України зі складу 15 армійського корпусу знищили російський триколор. Видимість „присутності“ російських військ на території Чернігівської області знищено», — йдеться в повідомленні.

Реакція ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив, навіщо РФ вдалася до такої провокації.

Він пояснив, що, вивісивши свій триколор у пункті пропуску «Грем’яч», російська пропаганда могла б також використовувати це для того, щоб показати, що вони нібито захопили цю територію.

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«Неодноразово подібне фіксувалося і в межах Сумської області чи Харківщини. Такими діями Росія потім показувала це як перемогу, і використовувала такі інформаційні приводи для того, щоб возвеличувати свої дії проти нашої держави», — сказав Демченко.

Речник підтвердив, що аеророзвідка ДПСУ виявила цей триколор, а підрозділи ЗСУ одразу його знищили.

«Ми показуємо, що ворог тут не закріпився, а це тільки його інформаційний вкид», — підсумував Демченко.

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