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- Війна
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РФ вивісила триколор на КПП "Грем’яч" на Чернігівщині: що відомо
У ДПСУ підтвердили, що їхня аеророзвідка виявила цей триколор, а підрозділи ЗСУ одразу його знищили.
У п’ятницю, 4 липня, російські окупанти встановили свій триколор на кордоні у Чернігівській області, у районі пункту пропуску «Грем’яч».
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Там пояснили, що ворог інколи вдається до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах з пропагандистською метою.
У Генштабі показали відео, як українські воїни знищили цей прапор РФ.
«Чергова провокація окупантів зазнала невдачі — українські прикордонники вчасно виявили, а воїни Збройних Сил України зі складу 15 армійського корпусу знищили російський триколор. Видимість „присутності“ російських військ на території Чернігівської області знищено», — йдеться в повідомленні.
Реакція ДПСУ
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив, навіщо РФ вдалася до такої провокації.
Він пояснив, що, вивісивши свій триколор у пункті пропуску «Грем’яч», російська пропаганда могла б також використовувати це для того, щоб показати, що вони нібито захопили цю територію.
«Неодноразово подібне фіксувалося і в межах Сумської області чи Харківщини. Такими діями Росія потім показувала це як перемогу, і використовувала такі інформаційні приводи для того, щоб возвеличувати свої дії проти нашої держави», — сказав Демченко.
Речник підтвердив, що аеророзвідка ДПСУ виявила цей триколор, а підрозділи ЗСУ одразу його знищили.
«Ми показуємо, що ворог тут не закріпився, а це тільки його інформаційний вкид», — підсумував Демченко.
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