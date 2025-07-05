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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1360
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2 хв

"Безкінечна" кількість росіян: DeepState про наступ РФ біля адмінкордону Дніпропетровщини

РФ захопила два села біля адмінкордону Дніпропетровщини: у DeepState розповіли, що там насправді відбувається.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Росіяни захопили ще два села на Донеччині

Росіяни захопили ще два села на Донеччині / © t.me/DeepStateUA

Російські війська захопили ще два села на Донеччині — Новоукраїнку та Зелений Кут, які розташовані біля адмінкордону Дніпропетровської області.

У DeepState пояснили, чим це загрожує для лінії фронту.

За інформацією каналу, захопивни ці два села, ворог намагається просуватися далі.

Село Зелений Кут на карті. Село Новоукраїнка розташоване поруч, проте є зовсім невеликим / © Deepstatemap

Село Зелений Кут на карті. Село Новоукраїнка розташоване поруч, проте є зовсім невеликим / © Deepstatemap

«Дані села знаходять біля вже всіма обговорюваного Дачного, куди активно пробує лізти ворог, але бійці Сил Оборони намагаються не дати закріпитися в населеному пункті», — йдеться в повідомленні.

У самому Дачному, яке розташоване уже на на Дніпропетровщині, ситуацію називають динамічною і напруженою. За інформацією каналу, для недопущення просувань на Дніпропетровщину і зайняття села Сили оборони залучили додаткові ресурси.

Проте завдяки кількісній перевазі і безперервним штурмам невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборону українських бійців.

DeepState наголошує, що для РФ захід на Дніпропетровщину є великою медійною причиною запустити машину пропаганди. Для України це також важлива і вже навіть принципова позиція не допустити росіян за адмінмежі ще однієї області.

За словами аналітиків, ситуація складна, а обстановка на лінії бойового зіткнення, наявні проблеми та «безкінечна» кількість росіян ускладнюють цю ситуацію ще більше.

«На даному напрямку ми ще побачимо багато подібних обговорень, адже росіяни мають стрімкі просування в районі Ялти, яка також знаходиться на адмінмежі, Зірки, Піддубного, Толстого, Шевченка, Воскресенки та інших населених пунктів», — підсумували у DeepState.

Згадані вище села на карті / © Deepstatemap

Згадані вище села на карті / © Deepstatemap

Раніше військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман» розповів, що на напрямку Дніпропетровської адмінмежі багато наших підрозділів мають низький рівень забезпечення.

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