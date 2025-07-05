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- Війна
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"Безкінечна" кількість росіян: DeepState про наступ РФ біля адмінкордону Дніпропетровщини
РФ захопила два села біля адмінкордону Дніпропетровщини: у DeepState розповіли, що там насправді відбувається.
Російські війська захопили ще два села на Донеччині — Новоукраїнку та Зелений Кут, які розташовані біля адмінкордону Дніпропетровської області.
У DeepState пояснили, чим це загрожує для лінії фронту.
За інформацією каналу, захопивни ці два села, ворог намагається просуватися далі.
«Дані села знаходять біля вже всіма обговорюваного Дачного, куди активно пробує лізти ворог, але бійці Сил Оборони намагаються не дати закріпитися в населеному пункті», — йдеться в повідомленні.
У самому Дачному, яке розташоване уже на на Дніпропетровщині, ситуацію називають динамічною і напруженою. За інформацією каналу, для недопущення просувань на Дніпропетровщину і зайняття села Сили оборони залучили додаткові ресурси.
Проте завдяки кількісній перевазі і безперервним штурмам невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборону українських бійців.
DeepState наголошує, що для РФ захід на Дніпропетровщину є великою медійною причиною запустити машину пропаганди. Для України це також важлива і вже навіть принципова позиція не допустити росіян за адмінмежі ще однієї області.
За словами аналітиків, ситуація складна, а обстановка на лінії бойового зіткнення, наявні проблеми та «безкінечна» кількість росіян ускладнюють цю ситуацію ще більше.
«На даному напрямку ми ще побачимо багато подібних обговорень, адже росіяни мають стрімкі просування в районі Ялти, яка також знаходиться на адмінмежі, Зірки, Піддубного, Толстого, Шевченка, Воскресенки та інших населених пунктів», — підсумували у DeepState.
Раніше військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман» розповів, що на напрямку Дніпропетровської адмінмежі багато наших підрозділів мають низький рівень забезпечення.