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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Пасажири вистрибували з салону: на Майорці загорівся літак Ryanair, є постраждалі

Пасажири Ryanair в аеропорту Майорки тікали по крилах літака через сигнал пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Літак Ryanair

Літак Ryanair

У ніч проти 5 липня в аеропорту Пальма-де-Майорка у літаку Ryanair, що готувався до вильоту в Манчестер, спрацювала пожежна сигналізація. Спочатку повідомлялося про займання в одному з двигунів, через що бортовий екіпаж оголосив термінову евакуацію.

Про це пише BILD.

Поки на місце прибували рятувальники та пожежна бригада, серед пасажирів почалася паніка — частина людей самостійно вилізла на крила літака й стрибала на злітну смугу. Інші евакуювалися через надувні трапи.

У результаті інциденту постраждали 18 осіб, з них 6 госпіталізували з незначними травмами — здебільшого розтягненнями та забоями.

Пізніше у Ryanair повідомили, що пожежа не підтвердилася, а спрацювання сигналізації виявилося хибною тривогою. Проте авіакомпанія вибачилася перед пасажирами за пережите.

«Рейс із Пальми до Манчестера перервав зліт через помилкове спрацювання пожежної сигналізації. Пасажирів евакуювали з допомогою надувних трапів. Ми шкодуємо про ситуацію й оперативно надали інший літак», — повідомили у пресслужбі Ryanair.

Новий борт вилетів до Манчестера о 07:05 ранку. Наразі триває перевірка технічних причин події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у літака відомої авіакомпанії відірвався шматок крила в польоті.

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