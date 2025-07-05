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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни захопили два населених пункти поблизу Дніпропетровщини — DeepState

Російські військові окупували два села, а також просунулися у Донецькій області.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону на фронті

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

Російські війська на Покровському напрямку захопили два села — Зелений Кут та Новоукраїнку, а також просунулися ще в районі села Одрадне.

Про це повідомляють аналітики інформаційного ресурсу DeepState.

Зазначені села розташовані поблизу села Дачне Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що російські військові окупували два населені пункти у Харківській області — Мілове та Строївку. Крім того, противник просунувся поблизу Тополі на Харківщині, а також Федорівки та Піддубного на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що попри мільйон втрат і економічний тиск, Кремль не бачить причин завершувати війну проти України наразі. Аналітики прогнозують переламний момент 2026 року, коли вичерпаються радянські запаси зброї та економіка РФ відчує справжній удар.

Заступник очільника Офісу президента, полковник Павло Паліса під час візиту української делегації до Вашингтона заявив, що Путін прагне 2026 року окупувати всю українську територію на схід від Дніпра й закрити для України вихід до Чорного моря.

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