В Одесі підірвали авто: СБУ підозрює теракт

Підірване авто. Фото: місцеві ЗМІ

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У суботу, 5 липня, вранці на вулиці Варненській у Київському районі Одеси стався вибух автомобіля Opel.

Про це повідомили в поліції Одещини.

За попередніми даними, постраждав місцевий чоловік, який перебував усередині авто. Йому надається медична допомога.

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«На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин», — зазначили в поліції.

Станом на 11:52 Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху. Подію кваліфіковано як спробу теракту — за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Розслідування триває.

Нагадаємо, Служба безпеки України продовжує виявляти ворожих агентів, які готують теракти на території України. У Харкові контррозвідка СБУ затримала 48-річного лаборанта одного з місцевих університетів, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. За даними слідства, чоловік виготовив три саморобні вибухові пристрої та планував підриви біля державних установ.

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Ще одного агента Росії затримали у Києві. Зловмисник намагався підірвати на військовослужбовця Нацгвардії, заманивши його на «побачення» під виглядом зустрічі з дівчиною.