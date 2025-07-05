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- Украина
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В Одессе взорвали авто: СБУ подозревает теракт
В Одессе утром взорвался автомобиль — пострадал мужчина. СБУ открыла дело по статье о теракте.
В субботу, 5 июля, утром на улице Варненской в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля Opel.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По предварительным данным, пострадал местный мужчина, который находился внутри авто. Ему оказывается медицинская помощь.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы. Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств», — отметили в полиции.
По состоянию на 11:52 Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту взрыва. Событие квалифицировано как попытка теракта — по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему. Расследование продолжается.
Напомним, Служба безопасности Украины продолжает выявлять вражеских агентов, которые готовят теракты на территории Украины. В Харькове контрразведка СБУ задержала 48-летнего лаборанта одного из местных университетов, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. По данным следствия, мужчина изготовил три самодельных взрывных устройства и планировал подрывы возле государственных учреждений.
Еще одного агента России задержали в Киеве. Злоумышленник пытался подорвать на военнослужащего Нацгвардии, заманив его на «свидание» под видом встречи с девушкой.