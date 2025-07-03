Володимир Путін / © Getty Images

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Попри мільйон втрат і економічний тиск, Кремль не бачить причин завершувати війну проти України наразі. Аналітики прогнозують переламний момент 2026 року, коли вичерпаються радянські запаси зброї та економіка РФ відчує справжній удар.

Про це пише DERSTANDARD.

«Путін не відмовляється від ідеї „об’єднання“ України з Росією та продовжує війну завдяки підтримці Китаю, Ірану та КНДР. Можливий сценарій — тимчасове перемир’я 2026 року, щоб перечекати адміністрацію Трампа та політично вплинути на Україну», — вважають журналісти.

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Незважаючи на санкції, військовий бюджет Кремля все ще наповнений грошима завдяки прибуткам від продажу енергоносіїв минулого року, а також адаптивності російських експортерів, які знайшли нових клієнтів і розраховують переважно в юанях.

Путін робить ставку на те, що російська людська сила, яку потенційно можна мобілізувати, в 3-4 рази більша за українську, і єдине невідкладне завдання — мати можливість задіяти цей ресурс, коли заманеться, мобілізувати набагато більше чоловіків, озброїти їх, навчити і відправити воювати.

Нагадаємо, заступник очільника Офісу президента, полковник Павло Паліса під час візиту української делегації до Вашингтона заявив, що Путін прагне 2026 року окупувати всю українську територію на схід від Дніпра й закрити для України вихід до Чорного мор.

«Дані української військової розвідки свідчать про те, що Москва прагне розширити свій вплив на сході України. Це включає захоплення всієї Донецької та Луганської областей восени, а потім створення буферної зони вздовж північного кордону з Росією до кінця року», — сказав він американському виданню Politico.

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Напередодні очільник Головного Управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив, що російська армія активізувалася на фронті. Загострення війни в Україні розпочалося і може завершитися тільки після завершення мирних переговорів з РФ.