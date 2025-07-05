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Россияне захватили два населенных пункта вблизи Днепропетровщины — DeepState
Российские военные оккупировали два села, а также продвинулись в Донецкой области.
Российские войска на Покровском направлении захватили два села — Зеленый Кут и Новоукраинку, а также продвинулись еще в районе села Одрадное.
Об этом сообщают аналитики информационного ресурса DeepState.
Указанные села расположены вблизи села Дачное Днепропетровской области.
Напомним, что российские военные оккупировали два населенных пункта в Харьковской области — Милово и Строевку. Кроме того, противник продвинулся вблизи Тополя на Харьковщине, а также Федоровки и Поддубного Донецкой области.
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