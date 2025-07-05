ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

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Российские войска на Покровском направлении захватили два села — Зеленый Кут и Новоукраинку, а также продвинулись еще в районе села Одрадное.

Об этом сообщают аналитики информационного ресурса DeepState.

Указанные села расположены вблизи села Дачное Днепропетровской области.

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Напомним, что российские военные оккупировали два населенных пункта в Харьковской области — Милово и Строевку. Кроме того, противник продвинулся вблизи Тополя на Харьковщине, а также Федоровки и Поддубного Донецкой области.

Ранее сообщалось, что, несмотря на миллион потерь и экономическое давление, Кремль не видит причин завершать войну против Украины. Аналитики прогнозируют переломный момент в 2026 году, когда иссякнут советские запасы оружия и экономика РФ ощутит настоящий удар.

Заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса во время визита украинской делегации в Вашингтон заявил, что Путин стремится в 2026 году оккупировать всю украинскую территорию к востоку от Днепра и закрыть для Украины выход к Черному морю.