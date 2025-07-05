"Бесконечное" количество россиян: DeepState о наступлении РФ у админграницы Днепропетровщины

Россияне захватили еще два села в Донецкой области / © t.me/DeepStateUA

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Российские войска захватили еще два села в Донецкой области — Новоукраинку и Зеленый Кут, которые расположены возле админграницы Днепропетровской области.

В DeepState объяснили, чем это угрожает для линии фронта.

По информации канала, захватив эти два села, враг пытается продвигаться дальше.

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Деревня Зеленый Угол на карте. Село Новоукраинка расположено рядом, однако является совсем небольшим / © Deepstatemap

«Данные села находят у уже всеми обсуждаемого Дачного, куда активно пытается лезть враг, но бойцы Сил Обороны пытаются не дать закрепиться в населенном пункте», — говорится в сообщении.

В самом Дачном, расположенном уже на Днепропетровщине, ситуацию называют динамичной и напряженной. По информации канала, для недопущения продвижений на Днепропетровщину и занятия села Силы обороны привлекли дополнительные ресурсы.

Однако благодаря количественному превосходству и непрерывным штурмам небольшими группами пехоты противник пролезает через оборону украинских бойцов.

DeepState отмечает, что для РФ мероприятие на Днепропетровщине является большой медийной причиной запустить машину пропаганды. Для Украины это также важна и даже принципиальная позиция не допустить россиян за админграницы еще одной области.

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По словам аналитиков, ситуация сложная, а обстановка на линии боевого столкновения, существующие проблемы и «бесконечное» количество россиян усложняют эту ситуацию еще больше.

«На данном направлении мы еще увидим много подобных обсуждений, ведь у россиян есть стремительные продвижения в районе Ялты, которая также находится на админлинии, Зирки, Поддубного, Толстого, Шевченко, Воскресенки и других населенных пунктов», — подытожили в DeepState.

Упомянутые выше села на карте / © Deepstatemap

Ранее военный Станислав Бунятов с позывным «Осман» рассказал, что в направлении Днепропетровской админграницы многие наши подразделения имеют низкий уровень обеспечения.