"Сіра зона" та фейки про прорив на фронті: як РФ тисне на Дніпропетровщину

Наступ РФ на Дніпропетровщину / © ТСН.ua

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Армія окупантів намагається прорватися на Дніпропетровщину за будь-яку ціну: росіяни активно поширюють фейки про «прорив», а також створюють «сіру зону» біля кордону області.

Аналітики кажуть — це скоріше для своєї пропаганди, адже реальних успіхів у РФ на фронті не спостерігається.

Що відомо про ситуацію у Дніпропетровській області — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Ситуація на фронті у червні

На початку червня росіяни поширювали фейк про «прорив» на Дніпропетровщині. Однак тоді Генштаб спростував цю інформацію. Проте, тоді у Силах оборони півдня також зазначали, що ситуація в зоні бойової відповідальності 31-ї окремої бригади залишається напруженою.

Там наголосили, що ворог намагається просунутися у напрямку Дніпропетровської області, однак ЗСУ тримають оборону.

Водночас Американський Інститут вивчення війни (ISW) не виявив геолокаційних доказів заявлених росіянами просувань на територію Дніпропетровської області.

За даними The New York Times, невеликі групи російських військових дійсно намагалися перетнути адміністративний кордон, але не захопили жодного населеного пункту і закріпилися лише на обмежених ділянках, використовуючи тактику малих груп.

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Згодом, 18 червня військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак попереджав про небезпеку для області з повітря. Він наголосив, що FPV-дрони та інші безпілотні системи російської армії можуть досягати глибини 10–15 км від лінії фронту.

Своєю чергою командир батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов заявляв, що російські війська поступово просуваються до адмінкордону з Дніпропетровщиною.

За його словами, окупанти намагаються закріпитися в прикордонних населених пунктах.

«Сіра зона» на Дніпропетровщині

Нещодавно користувачі мапи DeepState звернули увагу, що на території Дніпропетровської області з’явилася так звана «сіра» зона. В певних місцях, які розташовані углиб від адмінмежі вона сягає понад 800 метрів.

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Своєю чергою DeepState розяснив ситуацію, що окупанти намагаються просунутися навколо населеного пункту Дачне, аби використати це задля своїх цілей.

«Щодо сірої зони — відбувається фіксація противника в цьому районі, який намагається лізти туди без упину, щоб закріпитися хоча б у посадці», — зазначають у DeepState.

Там наголосили, що атака росіян не несе ніякої для них вигоди, однак це є показником для ЗСУ щодо погіршення ситуації на цій ділянці фронту.

Аналітики зазначили, що раніше подібна ситуація спостерігалася в районах Котлярівки та Горіхового. Там також йшли розмови про масштабне просування ворога на Дніпропетровщину, але українські захисники стримали натиск, і зараз ці ділянки вже не в центрі уваги.

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Що відомо про ситуацію на Дніпропетровщині

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов наголосив, що Дніпропетровщина є одним із головних напрямків наступу росіян.

Він зазначив, що бої тривають доволі близько біля адмінкордону Дніпропетровщини. Однак, зайти до області росіяни не змогли.

«Якщо брати нашу зону відповідальності, таких головних напрямків наступу два: просування в бік Дніпропетровщини та просування на трасу Покровськ — Костянтинівка», — заявив Трегубов.

За даними DeepState, на лінії від Новополя до Новосергіївки окупанти активно тиснуть, створюючи велику «сіру зону». Уточнюється ситуація в Олексіївці, Багатирі та Зеленому Куті, де ворог просунувся. Ймовірно, ці пункти незабаром перейдуть під його контроль.

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Також неочікувано ворог просунувся на ділянці Ялта — Зірка — Піддубне, обійшовши позиції ЗСУ, але без закріплення. Окрім того, тривають штурми біля Шевченка (майже окуповано) та Вільного Поля. На цих напрямках ситуація може швидко змінюватися.

Своєю чергою керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що росіяни використовують FPV-дрони для атак, однак лінія фронту залишається під контролем українських військ

Специфічний задум росіян

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан роз’яснив, для чого окупанти намагаються прорватися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

За словами експерта, ворог намагається прорвати оборону на цьому напрямку зі специфічною метою — без реальної на це потреби.

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Світан зазначив, що вони досі не контролюють навіть ті області, які вписали до своєї конституції (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку).

За його словами, просування біля Сум, Харкова та Дніпропетровщини — це лише інформаційний шум для внутрішньої пропаганди. Якби не ці «наступальні» новини, росіянам довелося б визнати, що Україна утримує значні території, що стало б шоком для населення РФ.

«Уявіть, якби росіяни не зайшли в Сумську, Харківську область на кілька кілометрів і не топталися б біля Дніпропетровщини, то що тоді б Скабєєва розповідала? Вона тоді бере російську конституцію і каже, що Україна контролює значну частину територій, які вони собі вписали. І це шок для росіян. Тому їм треба якийсь інформаційний потік. Хоча б за щось зачепитися, що вони щось захопили», — сказав Світан.

Раніше ми писали про провал літнього наступу РФ. Іноземні медіа наголошують, що Москві не вдалося досягти жодної зі стратегічних цілей. Водночас українські військові кажуть, що про провал літнього наступу росіян говорити ще зарано. Вони наголошують, що росіяни мають вдосталь ресурсів для продовження війни.

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