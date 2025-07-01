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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Американський пілот F-16 розповів про Джуса та Мунфіша: "Подвійний удар"

Американський пілот поділився спогадами про своїх колег, які загинули на війні Росії проти України.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Роберт «Тіггер» Свертфейгер та Марічка Падалко

Роберт «Тіггер» Свертфейгер і Марічка Падалко / © ТСН

Американський пілот F-16 Роберт «Тіггер» Свертфейгер розповів про українських колег «Джуса» та «Мунфіша». Він зазначив, що це були дуже талановиті люди та справжні патріоти своєї країни.

Про це він розповів в інтерв’ю на ютуб-каналі Марічки Падалко.

Роберт «Тіггер» Свертфейгер зазначив, що «Джус» і «Мунфіш» дуже добре розмовляли англійською мовою.

«„Джус“, „Мунфіш“ та багато інших. Вони були фантастичними англомовними співрозмовниками, і з ними було дуже легко спілкуватися. Ці люди також літали з нами в Каліфорнії 2019 року, тож це були не лише візити каліфорнійців до України, але ми також кілька разів проводили заходи у Сполучених Штатах, на яких офіцери Повітряних сил України були присутні та знайомилися з нашими найкращими практиками вдома», — розповів американський пілот.

Роберт Свертфейгер також зазначив, що він тяжко пережив новини про загибель цих пілотів.

«Напередодні ми вшанували пам’ять „Джуса“, а наступного дня ми отримали новину, що один з його найкращих друзів і наш близький друг також загинув. Це було як подвійний удар під дих через вплив, який обидва ці офіцери мали не лише на льотну спільноту, а й на Україну загалом. Той факт, що вони разом прагнули отримати цю нову систему озброєння ще 2022 року, і вплив, який вони мали на майбутнє Повітряних сил, неможливо переоцінити», — каже американський пілот.

Нагадаємо, Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України легендарному пілоту «Джусу».

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Дата публікації
Кількість переглядів
923
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