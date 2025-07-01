Нова втрата F-16: як це вплине на обороноздатність України

Винищувач F-16. / © Associated Press

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У ніч проти 29 червня Україна втратила ще одного пілота F-16 — Максима Устименка. Це вже третій подібний випадок. Експерти попереджають: кожна така втрата — не лише болісна, а й стратегічно важлива.

Про це пише NewsWeek.

Третій пілот винищувача F-16 загинув під час бойового вильоту. Підполковник Максим Устименко здійснив перехоплення семи повітряних цілей противника, перш ніж його літак було уражено. Він не зміг врятуватись.

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Це чергова втрата серед невеликої кількості пілотів, які пройшли підготовку для керування американськими F-16 — літаками, яких Україна домагається від 2022 року для протидії значно чисельнішій та технологічно переважаючій авіації Росії.

Устименко став третім українським пілотом, який загинув у бою на F-16. У серпні 2024 року загинув пілот Олексій Мес (позивний Moonfish), а в квітні — 26-річний Павло Іванов. У травні ще один пілот катапультувався після ураження літака, його вдалося евакуювати.

Полковник Юрій Ігнат визнав: в умовах інтенсивних боїв такі втрати є очікуваними. Водночас експерти наголошують, що кожна втрата досвідченого льотчика F-16 — критична, адже підготовка нових кадрів триває місяці, а заміна літаків — ще довше.

Стратегічний аналітик голландського центру TNO Фредерік Мертенс підкреслює: “виснаження пілотів і літаків — серйозний виклик”, особливо з огляду на невеликий резерв та темпи постачань від союзників. Він також зазначив, що ризиковані перехоплення на малих висотах несуть особливу загрозу екіпажам.

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Україна активно застосовує F-16 і французькі Mirage 2000 для оборони від повітряних ударів. У ніч на неділю, за словами Ігната, Росія запустила рекордну кількість повітряних цілей — сотні безпілотників і різних типів ракет, включно з “Кинжалами”.

Російське Міноборони заявило про масований удар по енергетичній та військовій інфраструктурі. За словами голови ОП Андрія Єрмака, росіяни також атакували цивільні об’єкти й житлові райони.

Щодо постачань, станом на кінець червня невідомо, скільки з обіцяних 85 винищувачів F-16 від Данії, Нідерландів, Норвегії та Бельгії вже передано Україні. У лютому міністр оборони Рустем Умеров заявляв, що Данія передала більшість із 19 літаків. Пізніше офіційно підтвердили передачу 12 з них.

Нагадаємо, yаразі Україна втратила вже три винищувачі F-16. Але нарощення відбувається.

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