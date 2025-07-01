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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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934
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Жахлива ДТП на Хмельниччині: загинула дитина (фото)

На Хмельниччині під час зіткнення автівок загинув 11-річний хлопчик.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці ДТП

На місці ДТП

На дорозі «Кременець — Біла Церква» сталася смертельна ДТП. За даними правоохоронців, зіткнулися дві автівки.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

«Автівка „Renault Kangoo“ під керуванням 49-річного місцевого жителя зіткнулася з вантажівкою „MAN“, за кермом якої перебував 38-річний житель Тернопільської області», — йдеться у повідомленні відомства.

У результаті ДТП водій легковика та його 11-річний пасажир, житель Рівненської області, від отриманих травм загинули на місці події.

На місці аварії

На місці аварії

Ще двоє пасажирів 48 та 12 років отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до Білогірської багатопрофільної лікарні.

Слідчі наразі встановлюють усі обставини трагедії.

На місці аварії

На місці аварії

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині сталася ДТП - загинуло троє осіб.

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