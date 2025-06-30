F-16 проти "Шахедів": авіаексперт пояснив, чому це марнотратство

Винищувачі F-16 / © Associated Press

Реклама

Використовувати F-16 для збиття «Шахедів» — це марнотратство.

Про це заявив президент Всеукраїнської авіаційної організації Геннадій Хазан в етері «КИЇВ24».

«Неприпустимо використовувати літаки, які мають виконувати зовсім інші завдання, для знищення БПЛА типу „Шахед“. Це марнотратство. Марнотратство у використанні ресурсу ракет, які стоять на F-16» — вважає Хазан.

Реклама

Президент Всеукраїнської авіаційної організації наголосив, що F-16 призначений для знищення великих літаків.

«Він (F-16 — ред.) однодвигунний. Тобто, у разі потрапляння уламків після вибуху чи знищення — 99 до 1, ймовірність, що це призведе до, як мінімум, пошкодження і зупинки двигуна», — пояснив авіаексперт.

Раніше ми писали про те, що пілот винищувача F-16 Максим Устименко, який загинув у ніч проти 29 червня під час повітряної атаки росіян, ймовірно, збивав ворожі «Шахеди». Після ураження останньої цілі його літак міг зіштовхнутися з уламками дрона.