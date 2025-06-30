F-16 против "Шахедов": авиаэксперт объяснил, почему это расточительство

Истребители F-16 / © Associated Press

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Использовать F-16 для сбития «Шахедов» — это расточительство.

Об этом заявил президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан в эфире «Киев24».

«Недопустимо использовать самолеты, которые должны выполнять другие задачи, для уничтожения БПЛА типа „Шахед“. Это расточительство. Расточительность в использовании ресурса ракет, стоящих на F-16», — считает Хазан.

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Президент Всеукраинской авиационной организации подчеркнул, что F-16 предназначен для уничтожения крупных самолетов.

«Он (F-16 — ред.) однодвигательный. То есть, в случае попадания обломков после взрыва или уничтожения — 99 к 1, вероятность, что это приведет к, как минимум, повреждению и остановке двигателя», — пояснил авиаэксперт.

Ранее мы писали о том, что пилот истребителя F-16 Максим Устименко, погибший в ночь на 29 июня во время воздушной атаки россиян, вероятно, сбивал вражеские «Шахеды». После поражения последней цели его самолет мог столкнуться с обломками дрона.