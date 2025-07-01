Американский пилот F-16 рассказал о Джусе и Мунфише: "Двойной удар"

Роберт "Тиггер" Свертфейгер и Маричка Падалко / © ТСН

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Американский пилот F-16 Роберт «Тиггер» Свертфейгер рассказал об украинских коллегах «Джуса» и «Мунфиша». Он отметил, что это были очень талантливые люди и настоящие патриоты своей страны.

Об этом он рассказал в интервью на ютуб-канале Марички Падалко.

Роберт «Тиггер» Свертфейгер отметил, что «Джус» и «Мунфиш» очень хорошо общались на английском языке.

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«Джус», «Мунфиш» и многие другие. Они были фантастическими англоязычными собеседниками, и с ними было очень легко общаться. Эти люди также летали с нами в Калифорнии в 2019 году, поэтому это были не только визиты калифорнийцев в Украину, но мы также несколько раз проводили мероприятия в Соединенных Штатах, на которых офицеры воздушных сил Украины присутствовали и знакомились с нашими лучшими практиками дома», — рассказал американский пилот.

Роберт Свертфейгер также отметил, что он тяжело пережил новости о гибели этих пилотов.

«Накануне мы почтили память „Джуса“, а на следующий день мы получили новость, что один из его лучших друзей и наш близкий друг также погиб. Это было как двойной удар под дых из-за влияния, которое оба эти офицеры имели не только на летное сообщество, но и на Украину в целом. Тот факт, что они вместе стремились получить эту новую систему вооружения еще в 2022 году и влияние, которое они имели на будущее воздушных сил, невозможно переоценить», — говорит американский пилот.

Напомним, Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины легендарному пилоту «Джусу»

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