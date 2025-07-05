Далай-лама зробив нове передбачення: що він сказав

Далай-лама / © Associated Press

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Напередодні свого 90-річчя духовний лідер тибетського буддизму Далай-лама заявив, що планує прожити ще 40 років. Він також наголосив, що після смерті обов’язково переродиться, як того вчить буддизм. Ученню про реінкарнацію він слідує протягом усього життя.

Про це повідомляє Reuters.

Прогноз про те, що він може прожити до 130 років, Далай-лама озвучив під час спеціальної церемонії в Дхарамшалі — гірському місті в Індії, де він живе ще з 1959 року після втечі з Тибету. Це нове бачення майбутнього суттєво перевищує його попередні очікування — аж на два десятиліття.

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«Досі я досить добре служив Буддадхармі (буддистському вченню — ред.) і жителям Тибету, — заявив він між молитвами, час від часу прочищаючи горло. — І все ж я сподіваюся прожити понад 130 років».

На церемонії в Дхарамшалі Далай-лама зазначив, що, хоча тибетці втратили свою батьківщину і живуть у вигнанні, йому вдалося принести людям багато користі. Він висловив бажання й надалі працювати на благо людей і буддистського вчення. Також він знову повторив, що хоче жити понад 130 років — більше, ніж очікував раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Далай-лама невдовзі оголосить рішення щодо свого наступника.