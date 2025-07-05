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В Германии мужчина открыл стрельбу из окна: ранен украинец
Неизвестный открыл огонь из окна жилого дома и ранил случайного прохожего, оказавшегося украинцем.
В немецком городе Хемниц (федеральная земля Саксония) прохожий получил огнестрельное ранение, когда по нему выстрелили прямо из окна жилого дома вечером пятницы, 4 июля. Пострадавшим оказался 41-летний гражданин Украины.
Об этом сообщает BILD со ссылкой на полицию Саксонии.
Детали инцидента и ранения
Пуля попала в руку мужчины. Пострадавшего немедленно госпитализировали в местную клинику.
Свидетели происшествия оперативно вызвали полицию.
Правоохранители немедленно оцепили район вокруг места происшествия. Из-за неизвестной угрозы на место прибыли бойцы спецназа. Стрельцу удалось обнаружить в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Банхофштрассе.
Задержание подозреваемого
Подозреваемый оказался 40-летним гражданином Германии. Полиция отметила, что во время задержания он не сопротивлялся правоохранителям.
Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили пневматический пистолет, стреляющий стальными шариками. По данным следствия, именно это оружие было использовано для стрельбы из окна.
Мотивы нападения остаются неизвестными. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.
Напомним, в Хмельницком правоохранители начали проверку после появления в соцсетях видео, на котором видно, как мужчина в поезде якобы стреляет из пневматического оружия в сторону ребенка . Инцидент произошел у железнодорожного переезда в микрорайоне Гречаны.