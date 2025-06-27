Стрельба в Одессе: что известно о потерпевшем и нападавших

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в Одессе / Иллюстративный фото / © ГУ Национальной полиции в Одесской области

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В центре Одессы вечером пятницы, 27 июня, произошла стрельба.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

"Сообщение о происшествии поступило на спецлинию 102 около 20:00 от очевидцев. Сейчас на место направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации правоохранителей, между местным жителем произошел конфликт с неизвестными лицами, в ходе которого он был ранен из огнестрельного оружия. Нападающим удалось скрыться с места преступления.

В полиции добавили, что пострадавшего доставили в больницу. В каком он находится состоянии, есть ли угроза его ребенку, пока неизвестно.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и его участников. Решается вопрос правовой квалификации", - добавили правоохранители.

По сообщениям местных пабликов, огнестрельное ранение в голову получил 25-летний парень. Неизвестные нападавшие выстрелили ему в затылок.

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Новость дополняется.

Напомним, в Запорожье мужчина устроил стрельбу в детском центре. После словесных оскорблений двух девушек мужчина начал стрелять. Теперь ему грозит до 7 лет.