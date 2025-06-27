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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Стрілянина в Одесі: що відомо про потерпілого та нападників

За інформацією місцевих пабліків, поранено 25-річного чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Поліція в Одесі

Поліція з’ясовує обставини стрілянини в Одесі / Ілюстративне фото / © ГУ Національної поліції в Одеській області

У центрі Одеси ввечері п’ятниці, 27 червня, сталася стрілянина.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області.

«Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 близько 20:00 від очевидців. Наразі на місце скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим мешканцем і невідомими особами стався конфлікт, під час якого його було поранено з вогнепальної зброї. Нападникам вдалося втекти з місця злочину.

В поліції додали, що потерпілого доправили до лікарні. В якому він перебуває стані та чи є загроза його життю, наразі невідомо.

«Поліцейські встановлюють усі обставини події та її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації», — додали правоохоронці.

За повідомленнями місцевих пабліків, вогнепальне поранення в голову дістав 25-річний хлопець. Невідомі нападники вистрілили йому в потилицю.

Новина доповнюється.

Нагадаємо, в Запоріжжі чоловік влаштував стрілянину в дитячому центрі. Після словесних образ двох дівчат чоловік почав стріляти. Тепер йому загрожує до 7 років.

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