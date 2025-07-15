Обстріл Сумщини: РФ, ймовірно, застосувала нові безпілотники

Обстріл Сумщини / © t.me/Sumy_news_ODA

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Вчора, 14 липня, армія РФ завдала численних ударів по Сумщині. Знайдені уламки свідчать про те, що били не «Шахе дами», а новими БпЛА.

Про це повідомив в ефірі «КИЇВ24» Олексій Клюєв, волонтер «Добробату».

За його словами, ці дрони були дуже швидкі і час реагування на них скоротився.

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«Закликаю людей реагувати на сигнали повітряної тривоги і перебувати в безпечних місцях — хоча б подалі від вікон та не на верхніх поверхах», — відзначив Клюєв.

Назадаємо, у понеділок, 14 липня, РФ завдала трьох ударів по навчальному закладу в Сумах.

Прильоти були прицільні, влучили в два корпуси. Внаслідок перших двох прильотів постраждало шість людей.

Також вчора був завданий удар по закладу охорони здоров'я. Жінка отримала контузію, була пожежа, ДСНС її ліквідували.

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На місці продовжують працювати усі служби та місцеві жителі з метою відновлення постраждалих обʼєктів.