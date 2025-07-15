Обстрел Сумщины: РФ, вероятно, применила новые беспилотники

Обстрел Сумщины / © t.me/Sumy_news_ODA

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Вчера, 14 июля, армия РФ нанесла многочисленные удары по Сумщине. Обнаруженные обломки свидетельствуют о том, что били не «Шахе дамы», а новыми БпЛА.

Об этом сообщил в эфире «КИЕВ24» Алексей Клюев, волонтер «Добробата».

По его словам, эти дроны были очень быстры и время реагирования на них сократилось.

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«Призываю людей реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах — хотя бы подальше от окон и не на верхних этажах», — отметил Клюев.

В понедельник, 14 июля, РФ нанесла три удара по учебному заведению в Сумах.

Прилеты были прицельные, попали в два корпуса. В результате первых двух прилетов пострадали шесть человек.

Также вчера был нанесен удар по заведению здравоохранения. Женщина получила контузию, был пожар, ГСЧС ее ликвидировали.

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На месте продолжают работу все службы и местные жители с целью восстановления пострадавших объектов.