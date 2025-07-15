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Обстрел Сумщины: РФ, вероятно, применила новые беспилотники
Российские войска могли атаковать Сумскую область новыми беспилотниками.
Вчера, 14 июля, армия РФ нанесла многочисленные удары по Сумщине. Обнаруженные обломки свидетельствуют о том, что били не «Шахе дамы», а новыми БпЛА.
Об этом сообщил в эфире «КИЕВ24» Алексей Клюев, волонтер «Добробата».
По его словам, эти дроны были очень быстры и время реагирования на них сократилось.
«Призываю людей реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах — хотя бы подальше от окон и не на верхних этажах», — отметил Клюев.
В понедельник, 14 июля, РФ нанесла три удара по учебному заведению в Сумах.
Прилеты были прицельные, попали в два корпуса. В результате первых двух прилетов пострадали шесть человек.
Также вчера был нанесен удар по заведению здравоохранения. Женщина получила контузию, был пожар, ГСЧС ее ликвидировали.
На месте продолжают работу все службы и местные жители с целью восстановления пострадавших объектов.