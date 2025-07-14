- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 1 мин
Армия РФ ударила по Сумщине: ранен ребенок
В Сумской области из-за российской атаки ранения получил семилетний ребенок.
Ночью 14 июля армия РФ атаковала Шосткинскую и Сумскую общины. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Какие последствия удара РФ
По данным ОВА:
в Шосткинской общине в результате ударов БпЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин — 50 и 55 лет. Они находились на улице во время атаки и погибли от полученных травм.
ранены четверо жителей одного из многоквартирных домов — среди них 7-летний ребенок. Госпитализированы 30-летняя мать с сыном, они не тяжелы. Еще одну 30-летнюю женщину прооперировали. Также к медикам обратился 30-летний мужчина, лечившийся амбулаторно.
«Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Быстрее выздоровление каждому», — заверили в ведомстве.
в Шостке повреждены около 30 многоэтажных, частных домов и нежилых построек. Разрушен объект гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий, масштабы разрушений уточняются.
в Сумской общине в результате попадания БПЛА возник пожар. Повреждены нежилые здания. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, армия РФ обстреляла украинских медиков во время эвакуации раненого.
Двое братьев ехали по мотоблоку, когда их атаковал вражеский дрон. Погиб 57-летний мужчина. Его брат получил ранение.
Сразу после этого удара по гражданским, когда медики оказывали помощь и эвакуировали пострадавшего, враг совершил повторную атаку уже по бригаде экстренной медицинской помощи.