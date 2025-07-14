Армия РФ ударила по Сумщине: ранен ребенок

Сумская область

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Ночью 14 июля армия РФ атаковала Шосткинскую и Сумскую общины. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Какие последствия удара РФ

По данным ОВА:

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в Шосткинской общине в результате ударов БпЛА и управляемых авиабомб погибли двое мужчин — 50 и 55 лет. Они находились на улице во время атаки и погибли от полученных травм.

ранены четверо жителей одного из многоквартирных домов — среди них 7-летний ребенок. Госпитализированы 30-летняя мать с сыном, они не тяжелы. Еще одну 30-летнюю женщину прооперировали. Также к медикам обратился 30-летний мужчина, лечившийся амбулаторно.

«Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Быстрее выздоровление каждому», — заверили в ведомстве.

в Шостке повреждены около 30 многоэтажных, частных домов и нежилых построек. Разрушен объект гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий, масштабы разрушений уточняются.

в Сумской общине в результате попадания БПЛА возник пожар. Повреждены нежилые здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, армия РФ обстреляла украинских медиков во время эвакуации раненого.

Двое братьев ехали по мотоблоку, когда их атаковал вражеский дрон. Погиб 57-летний мужчина. Его брат получил ранение.

Сразу после этого удара по гражданским, когда медики оказывали помощь и эвакуировали пострадавшего, враг совершил повторную атаку уже по бригаде экстренной медицинской помощи.

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