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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия атаковала Сумщину: что известно о "прилете"

Враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Шосткинского общества.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Дрон

Дрон / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Вечером 12 июля около 22:00 российские войска нанесли массированный удар дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре Шосткинской общины на Сумщине.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

В результате атаки возникли возгорания нежилых помещений, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, речь идет о гражданских объектах, которые получили повреждения.

Информация о возможных жертвах или пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте происшествия идет ликвидация последствий удара, а специалисты фиксируют масштабы разрушений.

Напомним, в ночь на 12 июля российские войска снова совершили масштабную воздушную атаку — на этот раз преимущественно по западным и центральным областям Украины.

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