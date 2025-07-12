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- Украина
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Обеспечение армии дронами: Зеленский анонсировал нестандартные шаги
Продолжается работа с европейскими партнерами по финансированию закупок.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов для украинской армии.
Об этом он сообщил по результатам совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
По его словам, продолжается работа с европейскими партнерами по финансированию этих закупок.
«В этом году должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано», — подчеркнул Зеленский.
Украинский президент также анонсировал «нестандартные шаги» в этом направлении.
«Расширяем географию такой поддержки», — намекнул он.
Напомним, накануне спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил о переговорах с европейскими партнерами по закупке ряда систем ПВО. Речь идет не только о Patriot, но и других средствах для создания эшелонированной, надежной системы противовоздушной обороны.