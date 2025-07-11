Системы ПВО

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Украина ведет переговоры с европейскими партнерами по закупке ряда систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 11 июля, спикер МИД Украины Георгий Тихий.

«Речь идет не только о Patriot, а о целом ряде систем для построения такой эшелонированной, надежной системы противовоздушной обороны в Украине», — подчеркнул он.

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Представитель МИД напомнил, что итальянско-французская система SAMP/T также способна сбивать баллистические ракеты.

По его словам, таких систем меньше, чем Patriot, но Украина активно работает с итальянской и французской сторонами, чтобы получить дополнительные установки.

Кроме того, украинская сторона работает над получением таких средств ПВО как NASAMS, IRIS-T, ASPID, а также портативные системы MANPADS, которые способны сбивать дроны типа «Шахед».

Тихий подытожил, что сейчас перед Украиной стоит две основные задачи — масштабирование оборонного потенциала за счет ресурсов партнеров и создание собственной стратегической системы ПВО, отметив приоритетность инвестиций в дроны-перехватчики.

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Напомним, накануне, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова оплатить две системы Patriot для Украины, а Норвегия предлагает профинансировать еще одну.