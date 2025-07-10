Мерц обсудил с Трампом поставки Украине ракет для Patriot

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки большего количества ракет Patriot в Украину, но окончательное решение еще не принято.

Об этом немецкий лидер сообщил на пресс-брифинге в кулуарах конференции по восстановлению Украины URC 2025, которая проходит 10 июля в Риме, пишет The Guardian.

Мерц заявил, что «тесно контактирует с американским правительством, с президентом Трампом» относительно планов закупки большего количества систем Patriot и их отправки в Украину, подчеркнув необходимость усиления противовоздушной обороны Украины «в свете продолжающихся российских атак».

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«Американцам самим нужна часть из них [систем Patriot], но у них их также много… Еще не окончательно определено, будет ли осуществлена поставка», — сказал он.

При этом немецкий канцлер отметил, что интересы Германии и Европы относительно роста, свободной рыночной экономики, энергетической безопасности и политической свободы непосредственно связаны с поддержкой Украины в ее борьбе против России.

«Будущее Германии очень тесно связано с будущим Украины», — подчеркнул Мерц.

Напомним, 10 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что партнеры США в Европе располагают необходимыми Киеву Patriot, и Вашингтон рассчитывает добиться их передачи Украине.

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