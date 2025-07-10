Британия передаст Украине 5000 ракет ПВО

Противовоздушная оборона

Реклама

Великобритания подпишет оборонное соглашение с Украиной, которое предусматривает поставку более 5000 ракет противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом объявило правительство Великобритании.

В британском правительстве также анонсировали, что Лондон предоставит Киеву до 283 млн фунтов стерлингов в виде двусторонней помощи в течение следующего года.

Реклама

В рамках масштабного оборонного соглашения, которое будет подписано на Конференции по восстановлению Украины (URC), будет создано около 200 новых рабочих мест в Британии, а еще 700 будет сохранено.

Кроме того, государство предоставит до 10,5 млн фунтов стерлингов на Программу реформы управления.

К слову, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина может получить дополнительные системы ПВО. По его словам, ряд партнеров в Европе располагают необходимыми Patriot, и Вашингтон рассчитывает добиться их передачи Украине.

А издание The Wall Street Journal накануне информировало, что президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы отправить в Украину одну систему Patriot.

Реклама