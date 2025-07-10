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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Сколько будет стоить восстановление Украины: Шмыгаль ошарашил суммой

Финансирование восстановления страны предполагается из двух ключевых источников: «Фонда Украина» и Европейского структурного фонда для частных инвестиций.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Премьер-министр Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что восстановление и модернизация Украины могут стоить 1 трлн долл. на период в 14 лет.

Об этом глава правительства сказал во время выступления на заседании Украинской платформы доноров министерского уровня в рамках конференции по восстановлению (URC).

По словам Шмыгаля, концепция Украины предусматривает создание двух фондов в размере одного триллиона долларов:

  • «Фонд Украина» на 540 млрд долл. По оценке Всемирного банка, столько будет стоить восстановление Украины. Фонд будет формироваться за счет конфискованных российских активов и специального налога на экспорт сырья РФ;

  • Европейский структурный фонд в поддержку Украины в 460 млрд долл. Премьер объяснил, что это будет платформа для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

«Очертил также две стратегические задачи, которые стоят перед нами: поддерживать и усиливать санкционное давление на россию, а также обеспечить достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии и связанными с ней вызовами», — написал Шмыгаль в Сети.

Напомним, перед конференцией URC в Риме спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении, введя для нее свой «План Маршалла».

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время Конференции URC заявила, что партнеры приняли решение о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины. Государственные средства будут тратить на привлечение инвестиций.

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