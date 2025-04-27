Сколько будет стоить восстановление Украины: The Times поразило суммой

Руины после войны / © Associated Press

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Британские аналитики считают, что на восстановление Украины после разрушительной войны необходимо будет потратить ориентировочно 530 млрд. долларов.

Об этом говорится в публикации The Times.

По оценкам международных организаций, около 13% жилищного фонда Украины разрушены или серьезно повреждены. Поэтому восстановление страны должно предусматривать масштабную реконструкцию инфраструктуры.

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Восстановление жилья, школ, больниц, энергетических и транспортных объектов потребует серьезных инвестиций.

Кроме того, для защиты страны от новой российской агрессии потребуется развитие оборонной промышленности и укрепление новых границ посредством создания минных полей и строительства линий обороны, а также модернизации армии.

Западные партнеры уже изъявили желание принять участие в оборонных проектах, в частности, речь идет о таких крупных компаниях как BAE Systems и Rheinmetall.

Для восстановления Украины планируется использовать замороженные российские активы — около 330 миллиардов долларов. Однако даже этот источник финансирования не будет покрывать все расходы.

При этом несомненно, что Россия будет сопротивляться использованию конфискованных российских активов.

«Москва будет демонстративно плеваться и кричать, но на деле она примет это как способ выплаты репараций из денег, которые она все равно не получит назад», — отметил неназванный европейский дипломат в комментарии The Times.

Напомним, Россия может согласиться с использованием активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в Европе, для восстановления Украины. Но в то же время государство-агрессор будет настаивать, чтобы часть денег была потрачена на оккупированные Россией украинские территории.