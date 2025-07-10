Келлог сравнил войну в Украине со Второй мировой: что сказал

Кот Келлог / © Associated Press

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Российские атаки на Украину за последние недели стали настолько масштабными, что количество погибших среди мирных жителей сравнивают с жертвами Второй мировой войны. Об этом заявил Кит Келлог, спецпредставитель президента США по Украине, во время конференции по восстановлению Украины в Риме.

Об этом пишет РБК-Украина.

«Атаки последней недели просто ужасные. Школы, больницы, другая гражданская инфраструктура подвергаются российским атакам, что приводит к бессмысленному убийству украинских гражданских, в частности женщин и детей», — отметил Келлог.

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Он добавил, что не видел такого уровня жертв и разрушений со времен Второй мировой войны.

Восстановление Украины — огромная задача

США признают, что восстановление Украины является колоссальной задачей, которая будет оказывать значительное влияние на весь европейский регион. Келлог подчеркнул, что это восстановление выходит за пределы простого восстановления разрушенных объектов. Оно должно включать:

социализацию ветеранов;

возвращение похищенных детей;

разминирование.

Также важно обеспечить экономическую и политическую устойчивость Украины. Келлог неоднократно отмечал необходимость сохранения полного суверенитета Украины на протяжении всего процесса послевоенного восстановления.

«Наши усилия направлены не на обеспечение временного прекращения огня, а на всеобъемлющее и постоянное мирное урегулирование», — отметил спецпредставитель.

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Он провел параллели с опытом после Второй мировой войны, когда поврежденные европейские страны удалось восстановить до полноценного функционирования. Также выразил убеждение, что США могут возглавить подобные усилия для Украины.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог отреагировал на высокую оценку украинского президента Владимира Зеленского его недавнего телефонного разговора с Дональдом Трампом. Он заверил, что американский президент готов к сотрудничеству.

Также Келлог обещает, что вопрос возвращения депортированных Россией детей может оказаться следующим в переговорах.