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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Келлог назвал следующую тему в переговорах с Россией

Келлог обещает, что вопрос возвращения депортированных Россией детей может оказаться следующим в переговорах.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский и Кит Келлог

Владимир Зеленский и Кит Келлог / © Офис президента Украины

Следующим вопросом переговоров с РФ вопрос возвращения депортированных украинских детей.

Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, передает «Интерфакс-Украина».

«Президент Трамп сказал президенту Зеленскому, что следующая часть переговоров должна касаться детей», — сказал он.

Келлог уточнил, что Трамп поднял этот вопрос во время предпоследних разговоров с президентом Зеленским.

По информации спецпосланника, сейчас речь идет о 19-19,5 тыс. украинских детей. Он признает, что вполне возможно, что всех не удастся вернуть, но призывает за это бороться.

«Это то, что мы все хотим делать», — подытожил Келлог.

Напомним, что в рамках визита в Италию Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом. Они обсудили поставки американского оружия Украине и санкции против РФ.

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