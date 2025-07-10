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Келлог назвал следующую тему в переговорах с Россией
Келлог обещает, что вопрос возвращения депортированных Россией детей может оказаться следующим в переговорах.
Следующим вопросом переговоров с РФ вопрос возвращения депортированных украинских детей.
Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, передает «Интерфакс-Украина».
«Президент Трамп сказал президенту Зеленскому, что следующая часть переговоров должна касаться детей», — сказал он.
Келлог уточнил, что Трамп поднял этот вопрос во время предпоследних разговоров с президентом Зеленским.
По информации спецпосланника, сейчас речь идет о 19-19,5 тыс. украинских детей. Он признает, что вполне возможно, что всех не удастся вернуть, но призывает за это бороться.
«Это то, что мы все хотим делать», — подытожил Келлог.
Напомним, что в рамках визита в Италию Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом. Они обсудили поставки американского оружия Украине и санкции против РФ.