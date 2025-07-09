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- Украина
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Усиление ПВО и санкции против РФ: Зеленский встретился с Келлогом
Украина и США обсудили ужесточение противовоздушной обороны и санкций против России.
Украинская сторона провела содержательный разговор со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, который возглавляет американскую делегацию на Конференции по восстановлению Украины.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.
В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы, в частности:
Поставка оружия и усиление ПВО: На фоне роста российских атак это одно из приоритетных направлений сотрудничества.
Совместное оборонное производство Рассматривали возможности закупки американского оружия, а также локализации его производства в Украине.
Усиление санкционного давления: Детально остановились на необходимости более жестких ограничений против российской энергетики. Особое внимание уделялось вторичным санкциям против покупателей российской нефти. Украина выразила надежду на продвижение соответствующего законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США, полагая, что это может заставить Россию задуматься о мире.
Владимир Зеленский поблагодарил президента Трампа, обе партии и весь американский народ за оказанную помощь и поддержку, подчеркнув искреннюю дружбу.
Напомним, Трамп был вынужден признать, что не знает, кто приказал остановить поставки вооружения Украине.