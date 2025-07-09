Усиление ПВО и санкции против РФ: Зеленский встретился с Келлогом

Зеленский встретился с Келлогом (иллюстративное фото) / © Twitter/Владимир Зеленский

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Украинская сторона провела содержательный разговор со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, который возглавляет американскую делегацию на Конференции по восстановлению Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы, в частности:

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Поставка оружия и усиление ПВО: На фоне роста российских атак это одно из приоритетных направлений сотрудничества.

Совместное оборонное производство Рассматривали возможности закупки американского оружия, а также локализации его производства в Украине.

Усиление санкционного давления: Детально остановились на необходимости более жестких ограничений против российской энергетики. Особое внимание уделялось вторичным санкциям против покупателей российской нефти. Украина выразила надежду на продвижение соответствующего законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США, полагая, что это может заставить Россию задуматься о мире.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Трампа, обе партии и весь американский народ за оказанную помощь и поддержку, подчеркнув искреннюю дружбу.

Напомним, Трамп был вынужден признать, что не знает, кто приказал остановить поставки вооружения Украине.