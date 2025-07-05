Подоляк объяснил, почему Вашингтон не может прекратить поддержку Украины

Михаил Подоляк / © Associated Press

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Военная помощь Соединенных Штатов Америки Украине продолжается, несмотря на внутреннюю политическую борьбу в Вашингтоне. Арсеналы США не измождены, а поставки имеют ключевое значение для сохранения репутации Америки на мировой арене.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FreeДом.

Соединенные Штаты не прекратят поставки вооружения Украине. По его словам, на правительственном уровне продолжаются регулярные консультации, подтверждающие стабильность и стратегическую заинтересованность США в поддержке украинской обороноспособности.

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«Нужно понимать, что поставки будут, и президент Украины говорит, что консультации на уровне правительственных делегаций будут продолжены. У американцев есть уникальные виды оружия, необходимые для противодействия баллистике, и США это понимают», — подчеркнул Подоляк.

Слухи о возможном сокращении или прекращении помощи США Подоляк считает следствием внутренней политической борьбы в самих Соединенных Штатах. Он призвал не драматизировать ситуацию, потому что ключевые европейские партнеры Украины также продолжают активно поддерживать страну.

«Это только спекулятивные разговоры, не имеющие под собой реальной основы», — отметил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что на складах США сохраняется значительное количество ракет и противоракет, и продолжается активное производство новых партий вооружения. Он заявил, что арсеналы не истощены, а американское военное планирование является продуманным и гибким.

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Они планируют с учетом потребностей кампаний, в которых задействованы. Риска истощения нет», — подчеркнул он.

Отдельное внимание Подоляк обратил на репутационный фактор, сдерживающий США от любых шагов к сворачиванию помощи. На фоне усиления российских ударов по гражданскому населению сокращение поставок оружия могло бы стать «исторической катастрофой» для Вашингтона.

«Это были бы геноцидные умышленные удары по гражданскому населению. Если на этом фоне сократить помощь — это пятно на всю историю США», — заявил советник главы ОП.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Гааге заявил о готовности рассмотреть возможность поставки Украине дополнительных систем ПВО Patriot.

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В то же время в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон якобы приостанавливает поставки некоторых видов вооружения из-за беспокойства состоянием собственных военных запасов.

Однако уже 4 июля в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп снова пообещал помочь Киеву с противовоздушной обороной из-за эскалации российских атак.