"Больше понимания нахожу у Зеленского": Дуда о Волынской трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда / © prezydent.pl

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Президент Польши Анджей Дуда в интервью заявил, что во время разговора с Владимиром Зеленским получил от него искреннее признание незнания о Волынской трагедии и преступлениях против поляков, ведь, по словам Зеленского, «этому не учили в школе».

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Анджей Дуда, завершающий свою вторую каденцию, рассказал о своих беседах с украинскими президентами по Волынской трагедии. Он отметил, что обсуждал этот вопрос как с Петром Порошенко, так и с Владимиром Зеленским.

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«Не скрываю, что всегда имел впечатление, что большее понимание нахожу у президента Зеленского», — рассказал Дуда.

По словам польского президента, Зеленский говорил правду , когда сказал, что «никогда не слышал» об убийствах поляков на Волыни.

"В школе нас об этом не учили", - процитировал Дуда слова Зеленского.

Политик также отметил, что считает ошибочными убеждения некоторых поляков о том, что жители Западной Украины многое знают о сложной истории и преступлениях, совершенных в прошлом, ведь о таких вещах никто не хочет рассказывать своим потомкам.

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«Уверены ли вы, что дедушка хвастался своим внукам, до колыбели рассказывал, как убил соседку вилами и разбил ее ребенка о сарай?» – спросил журналистов Дуда.

Этим риторическим вопросом президент Польши подчеркнул, что такие трагические события могли не передаваться из поколения в поколение в семьях, что объясняет невежество младшего поколения.

Волынская трагедия или Волынская резня — это события 1943-1944 годов на Волыни и Восточной Галиции, связанные с этническими чистками польского населения, которые осуществлялись украинскими националистами. Этот вопрос все еще остается чувствительным в двусторонних отношениях и требует сложного дипломатического диалога.

Напомним, Дуда подписал закон о «геноциде на Волыни» . Этот закон объявляет 11 июля днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны.

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